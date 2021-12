Trasporto pubblico a Napoli

Corso Umberto I a Napoli, partono i lavori della nuova pista ciclabile: ristretto da gennaio 2022 I cantieri dureranno un mese. Lavori solo di notte. Si dovranno spostare anche i cavi elettrici del filobus.

A cura di Pierluigi Frattasi

Corso Umberto I ristretto per più di un mese da gennaio 2022. Partono i lavori per realizzare la nuova pista ciclabile, che sarà posizionata sul lato sinistro, provenendo da piazza Borsa in direzione piazza Garibaldi. I lavori saranno fatti di notte e partiranno subito dopo le feste di Natale. Non sarà necessario chiudere la strada al traffico, ma le due semi-carreggiate saranno ridotte provvisoriamente. Immaginabili i disagi per la circolazione, considerando che Corso Umberto I è una delle strade più trafficate della città, soprattutto nelle ore di punta, per la presenza della sede centrale dell’Università Federico II e di numerosi uffici, oltre al presidio sanitario dell’Annunziata.

La pista ciclabile di Corso Umberto è stata annunciata dall’amministrazione De Magistris nel 2015, confermata poi dalla delibera 136 dell’8 maggio 2020, e nelle intenzioni del Comune la bike lane dovrebbe arrivare fino al Centro Direzionale. A gennaio partirà il primo step che prevede i cantieri in due tratte: da piazza Bovio, anche conosciuta come piazza Borsa, fino a piazza Nicola Amore, ai Quattro Palazzi, dove c'è la stazione della Metro Linea 1 Duomo inaugurata lo scorso agosto, e da qui a piazza Garibaldi. La segnaletica stradale sarà completamente rifatta. L’obiettivo è potenziare la mobilità sostenibile e ciclabile alternative agli spostamenti con le auto private.

I lavori saranno fatti di notte, a traffico aperto, dalle ore 22 alle 5 del mattino. Saranno ristrette le due semi-carreggiate. Una segnaletica luminosa e gli operai con le bandierine indicheranno la presenza del cantiere. Per realizzare la pista ciclabile dovranno essere spostati anche i cavi del filobus. Secondo gli studi del Comune di Napoli, la pista ciclabile che sarà collocata sul lato sinistro del corso Umberto consentirà il collegamento della stazione centrale con l'Università e con piazza Bovio, percorso che, sulla base dei primi dati del bike sharing, risulta essere quello più utilizzato per la mobilità ciclabile. È stata anche prevista l'eliminazione dei new jersey collocati al centro della carreggiata.