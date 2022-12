Maltempo, le strade diventano fiumi tra Bacoli e Cuma: a Baia l’acqua anche nei ristoranti Allagate diverse zone dell’area flegrea oggi, sulla terraferma, a pochi chilometri di distanza da Ischia, dove è scattata l’evacuazione per allerta meteo.

A cura di Pierluigi Frattasi

A sinistra foto Il Pappice. A destra foto da Facebook

Piove per 10 minuti, si allagano strade e piazze nell'area flegrea a nord di Napoli. Vie trasformate in fiumi in pochi minuti tra Bacoli, Fusato e Cuma. A Baia allagati anche i ristoranti sul porto. Il tutto accade sulla terraferma a pochi chilometri in linea d'aria da Ischia, colpita appena una settimana fa dalla grande tragedia del fiume di fango e detriti che ha travolto case e persone e dove oggi pomeriggio è scattata l'evacuazione per 1.100 persone residenti nella zona rossa per l'allerta meteo.

Maltempo, allagata l'area flegrea

I cittadini e i comitati civici della zona flegrea, come l'associazione Il Pappice e Il Coordinamento delle Periferie, che è il comitato di quartiere delle frazioni di Bacoli, puntano il dito contro il sistema fognario carente e la manutenzione scarsa o assente. Allagamenti si sono registrati nella giornata di oggi a Fusaro, nei pressi della Casina Vanvitelliana, con l'acqua che arrivava a mezza gamba, e in via Giulio Cesare. In via Lucullo a Baia.

I comitati: "Manca la manutenzione"

“Le condotte fognare sono strutturalmente sottopotenziate – afferma l'associazione Il Pappice – a ciò deve unire l'assenza di manutenzione ordinaria delle condotte da parte dell'Amministrazione Comunale. Qui si allaga sempre, a volte anche col sole. Il dramma è che non è solo acqua piovana, ma anche acqua delle fognature. Le zone più colpite? Tutta l'area di Bacoli, specialmente la periferia. Ma anche Cuma, Fusaro, Baia”. I cittadini chiedono di migliorare la manutenzione delle fognature e dei sistemi di scolo per scongiurare gli allagamenti che possono provocare incidenti stradali.