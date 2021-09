Pioggia e vento forti a Benevento, alberi crollano sulle auto in sosta. Mastella: “Non uscite” Benevento e il Sannio sotto la sferza del maltempo. Alberi crollati sulle auto in sosta, rami spezzati che franano al suolo. Dissesti e allagamenti in tutto il territorio. Pioggia e vento fortissimi che si sono abbattuti anche sul centro del comune capoluogo. Un pino in via Flora è crollato sulle auto in sosta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Alberi crollati sulle auto in sosta, rami spezzati che franano al suolo. Dissesti e allagamenti in tutto il territorio. Benevento e il Sannio sotto la sferza del maltempo oggi pomeriggio, con pioggia e vento fortissimi che si sono abbattuti anche sul centro del comune capoluogo. Numerose le segnalazioni di alberi caduti a causa delle raffiche di vento. In via Flora un pino di grosse dimensioni è crollato sui veicoli parcheggiati, devastandoli. Segnalazioni di alberi crollati anche in piazza Gaetano Basile e via Enrico Fermi. Segnalazioni di allagamenti e dissesti anche in via Calandra. Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco, allertati dai cittadini. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ai cittadini: “Non uscite di casa”.

Mastella: “Non uscite di casa”

Parla di “bomba d'acqua” il sindaco di Benevento Clemente Mastella, che si rivolge ai suoi concittadini: “Evitate di uscire al momento tranne che per necessità e segnalate eventuali problemi”. Il primo cittadino è sceso in strada oggi pomeriggio: “Sto girando per la città con il comandante Bosco. Un pino grande caduto su alcune auto a via Flora. Anche la protezione civile è in campo. Tutti i distaccamenti dei vigili del fuoco, anche della provincia, stanno arrivando a Benevento. Sono caduti diversi alberi, anche pini”. Grossi danni si registrano in tutto il Sannio, dove a causa dei violenti temporali, accompagnati da tuoni, fulmini e forti raffiche di vento, sono crollati anche degli alberi. Danni alle auto in sosta anche nelle strade adiacenti all'Università. Allagati negozi, bar, ristoranti. Mentre a Contrada San Vitale, un albero si è abbattuto sui cavi della linea elettrica, che corre parallela alla strada provinciale.