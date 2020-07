Felicità e complicità, quella che solo tra un padre e una figlia ci può essere, ma anche nostalgia, inevitabile: tutto questo trasmette la foto che Sara Daniele, figlia dell'indimenticato cantautore napoletano Pino, ha pubblicato sul suo account Instagram. Una foto in cui lei, suo padre e sua sorella, sono abbracciati e sorridenti. "Ho ritrovato questa foto – scrive la ragazza sul social network – mi ricordo perfettamente il momento in cui è stata scattata: stavamo ridendo per una delle tipiche gaffe che qualcuno di noi aveva fatto ed un'amica di famiglia ci ha guardato e ha detto: ‘Siete proprio belli insieme, vi devo immortalare'. Questo rappresenta per me l'amore indissolubile ed infinito tra padre e figlie". Sara Daniele, poi, conclude la sua didascalia alla foto con una nota di nostalgia, in cui traspare la mancanza del padre: "Sarebbe bello poter tornare così felici anche solo per un giorno" scrive, concludendo con l'emoticon di un cuore.

Sono passati oltre 5 anni dalla morte di Pino Daniele, ma il suo ricordo è ancora vivido in tutti quelli che lo hanno conosciuto e amato, ma anche in quelli che sono cresciuti ascoltando le sue canzoni e la sua musica. La sera del 4 gennaio del 2015, affetto notoriamente e da lungo tempo da problemi cardiaci – proprio come il suo amico fraterno Massimo Troisi – ha un infarto nella sua casa di Orbetello, in Toscana. Deciso a mettersi nelle mani del suo medico di fiducia, parte alla volta di Roma, ma giunge all'ospedale Sant'Eugenio, nella Capitale, ormai in condizioni critiche: il decesso del cantautore napoletano viene dichiarato alle 22.45.