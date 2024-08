Pino abbattuto al Vomero, sit-in di protesta con Maurizio De Giovanni: “Era parte del panorama”

Lo scrittore in piazza per manifestare contro l’abbattimento degli alberi. Il Comitato San Martino: “Allerta verde in città”

Manifestazione con lo scrittore Maurizio De Giovanni al Vomero, per protestare contro l'abbattimento del pino storico di viale Raffaello, avvenuto il 7 agosto scorso. L'albero, che sorgeva all'interno di un'area condominiale, era stato dichiarato a rischio crollo, con una perizia tecnica di parte, dopo una diffida dei vigili del fuoco. Alcuni cittadini cercarono di bloccarne l'abbattimento, senza esito. Oggi, nel punto dove si trovava il pino, si sono svolti i "funerali" dell'albero, con comitati e associazioni ambientaliste che hanno portato piantine e affisso volantini. Tra i manifestanti anche lo scrittore De Giovanni, vomerese doc, che fin dall'inizio si era schierato contro l'abbattimento: "Quell'albero era bellissimo – ha detto l'autore del Commissario Ricciardi in piazza – Gli alberi sono essi stessi il panorama".

"Il 7 agosto – ricorda il Comitato San Martino con Francesco Di Mauro – ci fu una piccola rivolta ed oggi abbiamo fatto il funerale per il pino abbattuto. Il 14 agosto a viale Raffaello 31 poco più sopra (al parco SAICA) fu abbattuto un altro pino . Stavolta, però, per fare posto alle auto da parcheggiare. Dove vogliamo arrivare. Esiste il controllo pubblico?".

Il Comitato San Martino dichiara "l’allerta verde":

In una città in cui la cura e la manutenzione del verde, al centro ed in periferia, è decisamente carente se non inesistente e l’unico parco degno di questo nome è il Bosco di Capodimonte, la soluzione ideale sembrerebbe essere quella di affidare l’assessorato al Verde della città di Napoli al direttore Sylvain Bellenger.

Alla luce di tanta partecipazione e rabbia (in tanti dai propri luoghi di vacanza ci hanno manifestato adesione e condivisione) il Comitato San Martino chiede:

1) immediata ripiantumazione (entro autunno 2024) di alberi in tutte le fossette vuote e/o cementate che abbiamo segnalato nel corso del mese di luglio all’Assessore Santagada. A titolo di risarcimento morale, le prime sostituzioni dovranno avvenire proprio a Viale Raffaello;

2) l’obbligo, nei casi di abbattimento di alberi su suolo pubblico, di esposizione di un cartello in cui vengano specificati i motivi dell’abbattimento e l’indicazione della perizia di un agronomo del Comune di Napoli;

3) l’obbligo, nei casi di abbattimento di alberi su suolo privato, di esposizione di un cartello in cui vengano specificati i motivi dell’abbattimento e l’indicazione di una contro perizia del Comune di Napoli ed il rilascio della relativa autorizzazione.