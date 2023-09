Pineta Grande, quasi 5mila accessi nel mese di agosto a Castel Volturno Numeri da record al Pineta Grande di Castel Volturno: quasi 5mila accessi al pronto soccorso nel mese di agosto e 400 operazioni chirurgiche d’urgenza.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Quasi 5mila accessi al Pronto Soccorso del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno: il dato, diffuso dalla clinica, rappresenta un record. Sono stati, nel dettaglio, 4.790 gli accessi nel mese di agosto, contro una media mensile di circa 3.200 accessi. Boom dopo Ferragosto: 176 accessi il giorno successivo, mentre nell'intera settimana si sono registrati 1.533 accessi complessivi.

Ma non solo: 398 gli interventi chirurgici d'urgenza nel mese agosto, di cui ben 64 per asportazioni di tumori (contro una media mensile di 50) ed altri 73 interventi di ortopedia e traumatologia, con il 96% dei pazienti operati nelle 48 ore successive all'ingresso: negli altri mesi, normalmente, interventi di questo tipo se ne contano una trentina circa, fa sapere ancora la clinica. Numeri che in qualche modo confermano lo stato di salute della struttura, il cui pronto soccorso rischiava di chiudere a luglio e che invece alla fine è stato mantenuto in funzione.

Tra le storie dei pazienti salvati ad agosto, c'è quella di un 23enne ricoverato dopo un violento incidente in motocicletta. Arrivato il 2 agosto al Pineta Grande, è rimasto due settimane in rianimazione e con diversi interventi: il primo per la riparazione delle lesioni del fegato, del rene e della milza; il secondo, poche ore dopo, per una lesione traumatica dell'arco aortico con endoprotesi vascolare dell'aorta toracica. Dopo una settimana, è stato sottoposto prima ad un intervento di chirurgia toracica per liberare le vie respiratorie, quindi ad un secondo intervento per ridurre alcune delle oltre venti fratture. Trasferito quindi in reparto, è stato dimesso il 23 agosto scorso, dopo 20 giorni di ricovero e interventi.