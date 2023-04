Pietra contro un’ambulanza a Portici, danneggiato un finestrino: indagini dei carabinieri Una pietra è stata lanciata contro un’ambulanza in sosta a Portici, nella provincia di Napoli: indagini dei carabinieri per individuare i responsabile.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

I carabinieri hanno avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto nella tarda serata di ieri, mercoledì 12 aprile, a Portici, nella provincia di Napoli: nella centrale piazza San Ciro, sconosciuti hanno colpito con una pietra un'ambulanza in sosta. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, due persone a bordo di uno scooter hanno lanciato un sasso contro il mezzo di soccorso, che era fermo: nella circostanza, il finestrino posteriore destro è stato danneggiato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano, che hanno avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare i responsabili. I militari dell'Arma, al momento, non escludono nessuna ipotesi.

Al pari delle aggressioni ai sanitari negli ospedali, anche i danneggiamenti ai mezzi di soccorso sono purtroppo frequenti a Napoli e in provincia. Singolare quanto accaduto lo scorso gennaio proprio a Napoli, in viale Colli Aminei: un'ambulanza è stata rubata e poi utilizzata per sfondare la vetrata di una pizzeria. I malviventi hanno poi rubato l'incasso dell'esercizio commerciale. L'accaduto venne ripreso dalle telecamere di sorveglianza del locale e poi diffuso sui social network.