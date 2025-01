video suggerito

Picchiato per rapinarlo degli auricolari bluetooth: arrestati tre 18enni a Napoli Tre 18enni di origini tunisine arrestati a Napoli dopo aver aggredito un uomo per rapinarlo degli auricolari bluetooth: devono rispondere di rapina aggravata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Hanno aggredito un uomo per rubargli i suoi auricolari bluetooth, ma sono stati fermati dagli agenti di polizia, intervenuti dopo aver sentito le grida dell'uomo, che chiedeva aiuto mentre i tre gli erano addosso. Protagonisti della vicenda avvenuta a Napoli la scorsa notte sono tre 18enni di origini tunisine, che ora dovranno rispondere di rapina aggravata. Gli auricolari sono stati restituiti invece al legittimo proprietario.

Tutto è accaduto in piazza San Francesco di Paola, lo slargo di fronte porta Capuana, una delle antiche porte d'accesso alla città partenopea (che prende il suo nome dall'essere orientata verso Capua), ed a poche centinaia di metri dall'attuale stazione di Napoli Centrale in piazza Garibaldi. Mentre una pattuglia degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale passava in zona, si sono sentite le urla di un uomo chiedere aiuto: intervenuti assieme ad altre volanti, l'uomo è stato raggiunto e sono stati bloccati i tre che, pochi istanti prima, avevano prima minacciato e poi aggredito l'uomo, facendosi consegnare gli auricolari bluetooth. Durante la perquisizione, due dei tre 18enni fermati sono stati trovati anche in possesso di cellulare e schede telefoniche di cui non hanno saputo spiegare la provenienza. Per loro due è scattata anche la denuncia per il reato di ricettazione. Arrestati tutti e tre, sono ora in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria, mentre l'uomo alla fine ha potuto recuperare i propri auricolari bluetooth che gli erano stati rapinati poco prima: per lui, oltre allo spavento, nessuna rilevante conseguenza fisica per l'aggressione.