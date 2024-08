video suggerito

Picchiato e accoltellato nell'Avellinese: tre denunciati, tra loro una donna e un minore Un 30enne è stato ferito ieri, 19 agosto, a Manocalzati (Avellino); i carabinieri hanno denunciato tre persone, l'aggressione sarebbe legata ad una precedente relazione.

A cura di Nico Falco

foto di repertorio

Presunti responsabili individuati, ma resta da chiarire il movente: i carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'antefatto della brutale aggressione che è andata in scena a Manocalzati, piccolo centro da circa tremila abitanti della provincia di Avellino, dove un 30enne è stato picchiato e accoltellato. Sospettate dell'aggressione sono tre persone, tra cui una donna, che hanno rimediato una denuncia a piede libero; secondo indiscrezioni l'aggressione potrebbe essere in qualche modo legata ad una precedente relazione della vittima.

Il ferimento risale al pomeriggio di ieri, 19 agosto, è avvenuto in via Duardo, a poca distanza dal centro della cittadina. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino sono arrivati a seguito di una segnalazione pervenuta ai centralini del 112; il 30enne sarebbe stato ferito da tre persone che sarebbero arrivate in auto e lo avrebbero aggredito mentre era da solo in strada, presentava diverse contusioni e una ferita da coltello alla gamba. È stata fatta intervenire una ambulanza del 118, dopo le prime cure sul posto i sanitari hanno accompagnato il ragazzo nell'ospedale "Moscati" di Avellino; la ferita si è rivelata non profonda, è stata medicata con alcuni punti di sutura.

Le indagini dei militari hanno portato nel giro di poche ore all'individuazione dei presunti responsabili, denunciati in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Atripalda. Gli indagati hanno età comprese tra i 17 e i 37 anni; tra loro c'è anche una donna, nella cui automobile i carabinieri hanno rinvenuto due mazze da baseball che sono state sottoposte a sequestro.