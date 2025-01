video suggerito

Picchiato con la mazza da baseball nel suo bar, è grave: l'aggressore gli ha anche morso un orecchio È accaduto a Casalnuovo, nella provincia di Napoli. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 24 anni, che è evaso dai domiciliari, a cui era sottoposto.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una brutale aggressione, apparentemente inspiegabile, quella che è andata in scena a Casalnuovo, nella provincia di Napoli. Un giovane di 24 anni, che era sottoposto agli arresti domiciliari, è evaso e, armato con una mazza da baseball è entrato in un bar e ha violentemente picchiato il titolare, che gli aveva chiesto perché fosse entrato nel locale con la mazza, mordendogli anche un orecchio. Dopo la brutale aggressione, il 24enne è tornato a casa.

È proprio nell'abitazione che i carabinieri della tenenza di Casalnuovo, intervenuti dopo l'aggressione, hanno rintracciato il 24enne. Alla vista dei militari dell'Arma, il giovane ha dato in escandescenze, tanto che uno dei carabinieri, nel tentativo di bloccarlo, è stato violentemente spintonato. Con non poca difficoltà, dunque, i militari sono riusciti a bloccare e ad arrestare il 24enne, accusato di evasione, resistenza e lesioni; il giovane è in attesa di giudizio.

Soccorso dal 118, il titolare del bar è stato trasporto d'urgenza in ospedale: è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Visitato in ospedale anche il carabiniere spintonato: per lui ferite lievi, giudicate guaribili in 5 giorni.