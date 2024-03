Picchiato a calci e pugni in strada, 49enne muore in ospedale: aggressore in fuga a Salerno La vittima è stata soccorsa dall’ambulanza, ma è deceduta in ospedale poco dopo. Indaga la squadra mobile di Salerno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Picchiato a calci e pugni violentemente in strada, un uomo di 49 anni è morto poco dopo in ospedale. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio, 2 marzo 2024, a Salerno, attorno alle 14,30, nei pressi del terminal bus della città di via Vinciprova, vicino alla cittadella giudiziaria. Non sono ancora chiari i motivi dell'aggressione, ma, secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che tutto sia partito da una lite finita poi male.

Pestato in strada a Salerno, muore poco dopo

La vittima del dramma è un 49enne di origine georgiana. L'uomo sarebbe stato aggredito per motivi non chiari da un altro individuo, non ancora identificato, ma probabilmente di origine straniera, nel primo pomeriggio. Il 49enne sarebbe stato avvicinato dal suo aggressore col quale avrebbe avuto una discussione per motivi ancora da chiarire. La lite è degenerata in una violenta aggressione, durante la quale il 49enne è stato colpito più volte al volto e al corpo.

A soccorrere il malcapitato sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo sul posto, prima di trasferirlo d'urgenza all'Ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno in codice rosso. Qui, purtroppo, il 49enne è arrivato già in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei medici, l'uomo è spirato poco dopo il suo arrivo in ospedale. Non è ancora accertato se la causa della morte sia stata il trauma subito o un eventuale malore seguito all'aggressione. Solo eventuali ulteriori accertamenti potranno fornire elementi per chiarire le cause del decesso.

Indaga la Squadra Mobile, acquisiti i filmati delle telecamere

L'aggressore, intanto, subito dopo la lite, si è dato alla fuga, sfruttando la confusione. Al momento, non ci sono elementi certi sulla sua identità e sulla sua nazionalità, ma si presume che si tratti di uno straniero. Le forze dell'ordine stanno indagando sul caso, coordinati dal vice questore Gianni Di Palma, capo della Squadra Mobile di Salerno. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, sperando di trovare qualche indizio utile per risalire all'autore del delitto.