Picchiati durante una rapina in casa da sei persone: notte di paura ad Airola, nel Sannio Un gruppo di sei persone ha fatto irruzione in una villetta di Airola, nel Sannio: picchiati e rapinati i residenti, bottino di oro, gioielli e orologi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Notte di paura ad Airola, nel Sannio, dopo che una banda formata da sei persone ha fatto irruzione in una abitazione cittadina. Tre le persone presenti in quel momento nell'abitazione: marito, moglie e figlio. Due di loro sarebbero state anche picchiate da alcuni dei malviventi, mentre gli altri svaligiavano l'appartamento. Solo quando sono riusciti a scappare, l'uomo è riuscito a liberarsi e chiamare i carabinieri, che sono giunti sul posto poco dopo: uno dei feriti è stato anche visitato e curato dal personale medico-sanitario per lesioni riscontrate. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione.

Tutto è accaduto la scorsa notte: non è chiaro se la banda sia entrata da una finestra aperta oppure abbia forzato un punto d'ingresso. Fatto sta che in pochi istanti si sono ritrovati all'interno di una villetta di via Lavatoio, in pieno centro di Airola. I sei hanno bloccato le tre persone all'interno (padre, madre e figlio), picchiandone anche due per ottenere la massima "collaborazione" durante il colpo. Bottino da quantificare, ma i rapinatori sono riusciti a portare via orologi, gioielli e soldi in contanti, stando alle prime stime. I malviventi sono poi scappati con la refurtiva facendo perdere le proprie tracce, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri di Airola, avvisati dall'uomo che nel frattempo era riuscito a liberarsi. Sulla vicenda si è espresso anche il sindaco Vincenzo Falzarano, che ha espresso massima solidarietà alle vittima della rapina, assicurando che sta seguendo costantemente le indagini affidate ai carabinieri. Si cercano anche eventuali telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso eventuali immagini della fuga dei banditi.