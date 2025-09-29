Picchiata dal figlio, donna grave in ospedale: 40enne arrestato per tentato omicidio a Napoli

La donna è stata portata all’ospedale Cardarelli in codice rosso, ma da quanto si apprende non è in pericolo di vita. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

Un episodio di violenza quello che si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre, all'Arenella, quartiere collinare di Napoli, dove un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per il tentato omicidio della madre. Nella fattispecie, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, i poliziotti del commissariato Arenella, questa mattina, sono intervenuti in via Confalone, dove era stata segnalata la presenza di una donna anziana in gravi condizioni. Gli agenti hanno individuato l'appartamento in questione e, una volta entrati, hanno constatato la presenza dell'anziana donna, riversa a terra in camera da letto e assistita dalla badante; è stata quest'ultima a trovare la donna e ad allertare le forze dell'ordine.

La donna è stata pertanto soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Cardarelli, con diverse lesioni e traumi. È stata fortunatamente la stessa anziana, cosciente, a raccontare ai poliziotti di essere stata selvaggiamente picchiata dal figlio al culmine di una lite; da quanto si apprende, la donna non è in pericolo di vita. Il 40enne, invece, è stato tratto in arresto dagli operatori della Polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio.