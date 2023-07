Picchiata dal compagno, va a denunciarlo: lui la segue e le incendia l’auto fuori la caserma dei carabinieri In manette un 37enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, dopo aver picchiato per l’ennesima volta la compagna, l’ha seguita dai carabinieri, dove lei si era recato a denunciarlo, dando fuoco alla sua auto all’esterno della caserma.

A cura di Valerio Papadia

Non si è arreso nemmeno davanti ai carabinieri. Dopo aver picchiato, per l'ennesima volta, la compagna, l'ha seguita fino alla caserma dei carabinieri, dove lei si era recata per denunciarlo, e ha dato fuoco alla sua auto: accade ad Afragola, nella provincia di Napoli, dove un 37enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato.

Dopo l'ennesima violenza, la donna è fuggita in auto e ha raggiunto la stazione dei carabinieri di Afragola: con un braccio dolorante e il volto ancora tumefatto, la donna ha raccontato ai militari le continue vessazioni, soprattutto fisiche, subite dal compagno nel corso degli anni; sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno curato le ferite riportate dalla giovane.

L'uomo, però, non si è dato per vinto. Ha seguito la compagna fino alla stazione dei carabinieri e ha rintracciato facilmente la sua auto, in sosta nel parcheggio antistante la caserma. E così, senza pensarci due volte, ha dato fuoco alla vettura e si è poi allontanato come se niente fosse. I carabinieri hanno visto tutto dalle telecamere e si sono precipitati all'esterno, estintori alla mano, per domare il rogo.

Non ci è voluto molto, grazie anche alla collaborazione dei carabinieri della Sezione Operativa di Casoria, per rintracciare il 37enne violento, che è stato arrestato per lesioni, maltrattamenti e danneggiamento. L'uomo è stato portato in carcere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.