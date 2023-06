Picchiata col calcio della pistola in faccia e rapinata ad Aversa, arrestati due giovanissimi I Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato a Frattaminore (Napoli) un 18enne e un 16enne: sono accusati di avere aggredito e rapinato una donna ad Aversa.

A cura di Nico Falco

L'arma puntata contro, un colpo ben assestato alla faccia per vincere anche il minimo accenno di resistenza. Modus operandi particolarmente feroce, quello dei due rapinatori che hanno aggredito una donna ad Aversa, in provincia di Caserta, che aveva appena prelevato all'atm. Per quella vicenda, nel giro di pochissimo tempo la Polizia di Stato ha arrestato due giovanissimi: uno ha 18 anni, l'altro appena 16, sono ora accusati di rapina aggravata in concorso.

La vittima era in viale Kennedy, nei pressi dello sportello bancomat, quando è stata bloccata dai criminali, arrivati in sella a uno scooter. Sicuramente i due l'avevano tenuta d'occhio mentre, pochi istanti prima, prelevava il denaro. Il raid è stato veloce e violento: mentre uno restava sul veicolo, pronto a scappare, l'altro l'ha minacciata, subito dopo l'ha colpita al volto, le ha strappato la borsa e si è allontanato col complice.

Poco più tardi, però, i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, hanno intercettato due giovani a Frattaminore, in via Roma, e li hanno fermati per un controllo. Sono stati trovati in possesso di 100 euro, una pistola replica modello Beretta FS92 priva del tappo rosso, e di documenti e una carta bancomat di una donna; gli agenti hanno contattato l'intestataria e hanno scoperto che poco prima era stata aggredita e rapinata ad Aversa.

I due, un 18enne di Cardito con precedenti di polizia e un 16enne di Frattamaggiore, sono stati successivamente riconosciuti dalla vittima, che dopo le cure del caso ha raggiunto gli uffici di polizia e ha visionato un album con le fotografie di alcuni giovani. Per la coppia sono scattate quindi le manette per rapina aggravata in concorso. Sono in corso indagini per accertare l‘eventuale coinvolgimento in altri episodi avvenuti con le stesse modalità.