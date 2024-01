Picchiano ripetutamente i genitori per avere i soldi della droga: due fratelli arrestati a Mondragone I due fratelli, un 36enne e un 31enne già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri e portati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Per lungo tempo hanno subito in silenzio le violenze di entrambi i loro figli, che costantemente li minacciavano e li picchiavano per estorcergli i soldi necessari a comprare la droga. Sfortunati protagonisti della vicenda, che arriva da Mondragone, nella provincia di Caserta, sono due anziani coniugi, entrambi 69enni che, stanchi delle continue angherie, nella serata di ieri, domenica 7 gennaio, si sono recati dai carabinieri della locale stazione e hanno denunciato la loro prole. I militari dell'Arma hanno così arrestato i due figli della coppia, un 36enne e un 31enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine: sono accusati di minacce in concorso, estorsione e maltrattamenti in famiglia.

I due fratelli sono stati rintracciati dai carabinieri in evidente stato di alterazione psico-fisica. Accompagnati in caserma, il 36enne e il 31enne hanno continuato a inveire contro i genitori. I militari dell'Arma hanno appurato, attraverso anche il racconto dei due anziani genitori, che i due fratelli, da lungo tempo ormai, li minacciavano e li picchiavano per ottenere i soldi per comprare la droga, che consumavano abitualmente. Al termine delle formalità di rito, i due fratelli sono stati accompagnati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.