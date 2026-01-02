Picchia una donna e le ruba la borsa: 59enne arrestato vicino al Centro Direzionale

È accaduto nel pomeriggio di ieri, 1° gennaio: l’uomo è stato raggiunto dagli agenti della Polizia di Stato ed è stato tratto in arresto.

Violenza nel cuore di Napoli nel pomeriggio di ieri, giovedì 1° gennaio: una donna è stata aggredita e rapinata nei pressi del Centro Direzionale, non molto lontano dalla Stazione Centrale di Napoli. L'aggressione si è verificata in via Taddeo da Sessa: la malcapitata è stata avvicinata e aggredita da un uomo, che le ha poi sottratto la borsa e si è dato alla fuga.

La scena è stata però notata dagli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia della Polizia di Stato, che transitavano in via da Sessa durante un servizio di controllo del territorio: i poliziotti, pertanto, sono intervenuti tempestivamente e hanno rincorso e raggiunto il malvivente. Si tratta di un uomo di 59 anni, con precedenti di polizia, che è stato arrestato con le accuse di rapina e lesioni personali.

A Porta Capuana un uomo arrestato per droga

Sempre nella giornata di ieri, giovedì 1° gennaio, non molto distante dal luogo dell'aggressione e della rapina alla donna, i poliziotti hanno arrestato un 23enne per detenzione di sostanze stupefacenti. Nella fattispecie, i poliziotti dell'Ufficio Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, mentre transitavano in vico Gabella alla Farina, a due passi da Porta Capuana, hanno notato il 23enne che, alla vista degli agenti, si è allontanato in fretta per tentare di eludere il controllo. I poliziotti, però, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 96 grammi di hashish.