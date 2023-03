Picchia per l’ennesima volta la compagna e poi si barrica in casa con la figlia neonata Arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed atti persecutori: si era barricato in casa con la figlia piccola dopo aver insultato e picchiato la compagna.

A cura di Redazione Napoli

Non era la prima volta e probabilmente non sarebbe stata l'ultima: l'uomo che aveva picchiato e insultato la sua compagna lo aveva già fatto in precedenza. Stavolta si era perfino barricato in casa con la figlia neonata. E di lì la decisione della donna di recarsi in Questura e denunciare questo drammatico stato di cose.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati Pianura e San Paolo, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso l'abitazione della coppia ed hanno bussato più volte senza ricevere alcuna risposta fino a quando, facendo pressione sulla porta, sono riusciti ad accedere e ad identificare l'uomo.

I poliziotti hanno accertato che l'uomo, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva insultato e colpito con alcuni pugni al volto la compagna; inoltre è stato trovato in possesso di un involucro contenente marijuana mentre è stata rinvenuta nell'appartamento una mazza da baseball che è stata sequestrata. L'uomo, un napoletano di 30 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed atti persecutori nonché sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.