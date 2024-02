Picchia l’ex marito e gli sfascia il negozio: arrestata una 44enne, lo perseguitava da un anno La donna è stata arrestata dai carabinieri a Pozzuoli, nella provincia di Napoli. Dopo la fine del matrimonio, la 44enne ha perseguitato l’ex marito per un anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Nonostante il rapporto si fosse concluso e il matrimonio fosse ormai cosa passata, per un anno ha perseguitato l'ex marito con minacce di morte e aggressioni, l'ultima delle quali ha avuto luogo nel negozio dell'uomo: a Pozzuoli, nella provincia di Napoli, una donna di 44 anni è stata arrestata dai carabinieri.

L'ex marito della donna si è presentato in caserma e ha raccontato ai militari dell'Arma di Pozzuoli le vessazioni e i maltrattamenti ai quali, da un anno, dopo la fine del matrimonio, era sottoposto da parte della 44enne; l'uomo ha mostrato ai carabinieri il cellulare con le chat contenenti diverse minacce di morte.

L'ultima aggressione nel pomeriggio di ieri, quando la donna si è presentata nel negozio dell'ex marito: la 44enne ha aggredito l'uomo e ha distrutto alcuni arredi dell'esercizio commerciale, poi è andata via. L'aggressione è stata però immortalata dalle telecamere di sorveglianza interne al negozio, che sono state acquisite dai carabinieri e utilizzate per rintracciare la 44enne; i militari hanno raggiunto la donna all'interno della sua abitazione e l'hanno arrestata. Per lei si sono aperte le porte del carcere femminile di Pozzuoli, dove è a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.