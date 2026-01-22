Picchia la moglie, le urla della donna sentite dai carabinieri in strada: 46enne arrestato ai Quartieri Spagnoli

Un uomo di 46 anni è stato arrestato ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, dai carabinieri della locale stazione: deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie. Le indagini, condotte dai militari dell'Arma e coordinate dai magistrati della IV Sezione "Violenza di genere e tutela fasce deboli" della Procura di Napoli, hanno permesso di raccogliere elementi a carico del 46enne. La svolta è arrivata lo scorso 13 gennaio, quando i carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli, impegnati in un servizio di controllo del territorio, venivano attirati dalle urla della donna: intervenuti nell'appartamento, i militari dell'Arma avevano constatato la violenta aggressione subita dalla vittima da parte del 46enne.

Le violenze andavano avanti dal 2023

La successiva attività investigativa dei carabinieri che, come detto, si è avvalsa anche delle dichiarazioni della vittima, ormai stremata, ha permesso di ricostruire le continue violenze fisiche e psicologiche alle quali la donna era stata costantemente sottoposta a partire dal 2023. Le violenze erano state raramente denunciate e, quando accaduto, erano poi state ritrattate dalla vittima per paura di subire ritorsioni. Importanti, ai fini delle indagini, sono state anche ulteriori dichiarazioni rese da persone testimoni delle violenze messe in pratica dal 46enne sulla moglie.