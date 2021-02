Ha picchiato violentemente la moglie mentre si trovavano in auto e, per questo, la vettura si è schiantata contro un palo dell'illuminazione; poi, ha continuato a picchiare la donna anche a casa: per questo, i carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato, a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli, un 44enne già noto alle forze dell'ordine, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Al numero di emergenza 112 è arrivata la segnalazione di alcuni cittadini, che hanno riferito di un uomo che stava pestando una donna all'interno di una vettura. Successive telefonate al 112 hanno poi riferito che, la stessa vettura, si era schiantata contro un palo della pubblica illuminazione in via Ripuaria, a Varcaturo, frazione del popoloso Comune a Nord di Napoli. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno rinvenuto soltanto l'automobile, abbandonata in strada, ma del proprietario della vettura e della moglie nessuna traccia.

I carabinieri hanno avviato subito le indagini e hanno identificato il 44enne come il proprietario del veicolo: raggiunta la sua abitazione, poco prima di entrare, i militari dell'Arma hanno sentito le urla di una donna. Quando sono entrati nell'appartamento, i carabinieri hanno individuato la donna, con evidenti segni di lesioni e sangue che le colava dal naso, mentre veniva strattonata dal marito: bloccato e ammanettato, il 44enne è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale. La donna, invece, è stata medicata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: ai carabinieri, la donna ha rivelato di essere vittima di abusi e violenze da parte del marito dal 2019, ma di non averlo mai denunciato per paura di ritorsioni più gravi.