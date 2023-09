Picchia la moglie e il padre, poi aggredisce agenti e vigilantes in ospedale: 27enne denunciato a Napoli Il giovane, nel corso di una lite in famiglia, ha picchiato la moglie e il padre. Una volta in ospedale ha aggredito poi anche un poliziotto e due guardie giurate.

A cura di Valerio Papadia

Una lite in famiglia è degenerata nella tarda serata di ieri a Napoli: un uomo di 27 anni ha picchiato la moglie e il padre; non contento, poi, una volta in ospedale ha anche aggredito un poliziotto e due guardie giurate. Il giovane è stato per questo denunciato. Nella tarda serata di ieri, mercoledì 13 settembre, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti all'ospedale del Mare, dove una donna di 28 anni e il suocero, un 47enne, erano stati ricoverati: la giovane presentava una profonda ferita alla caviglia destra, in corrispondenza del tendine d'Achille, mentre il suocero una lussazione alla spalla.

I militari dell'Arma, grazie al racconto delle vittime, hanno ricostruito quanto accaduto: poco prima, durante una lite, i due erano stati picchiati da un 27enne, marito della giovane e figlio del 47enne. I carabinieri hanno accertato anche che, poco prima del loro arrivo nel nosocomio di Ponticelli, il 27enne aveva aggredito anche un agente del drappello di Polizia dell'ospedale e due guardie giurate del Pronto Soccorso; il giovane, pertanto, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per maltrattamenti, lesioni personali gravissime e resistenza a pubblico ufficiale.