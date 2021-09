Picchia la moglie con un bastone di ferro e la manda in ospedale con un trauma facciale Ancora un episodio di violenza domestica a Napoli: un uomo ha picchiato la moglie con un manico di scopa in ferro, procurandole un trauma facciale e mandandola in ospedale. Ha poi provato a scappare alla vista dei carabinieri ed è stato arrestato: deve rispondere di lesioni e maltrattamenti in famiglia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha aggredito la moglie picchiandola con un manico di scopa, un'asta di metallo che l'ha costretta poi a ricorrere alle cure mediche. Un 46enne napoletano, peraltro già noto alle forze dell'ordine, è stato così arrestato dai carabinieri, dopo un breve tentativo di fuga. Il tutto è accaduto questa notte, in pieno centro a Napoli: una banale lite tra coniugi è degenerata con lui che ha aggredito la moglie di 44 anni con un manico di scopa in metallo, provocandole un trauma facciale che ha costretto la donna a rivolgersi a cure mediche presso il pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini.

Proprio dal nosocomio è arrivata la segnalazione al 112, che ha così allertato a sua volta i carabinieri della compagnia Napoli Centro, che sono giunti nel pronto soccorso per parlare con la donna. Alla loro vista, il marito che era a sua volta presente in ospedale ha tentato di scappare ma è stato raggiunto dagli stessi carabinieri, dopo che si era rifugiato in casa sua, dove è stato rintracciato e arrestato. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni: l'uomo infatti, come ricostruito dai racconti della donna, aveva avuto comportamenti simili sfociati poi in episodi di violenza domestica in maniera ripetuta negli anni. Portato in carcere, è in attesa di giudizio. La donna invece, dopo le cure dei sanitari, se la caverà con quindici giorni di riposo medico per il trauma facciale riportato dai colpi subiti con il manico di scopa, ed è stata inoltre affidata al centro anti-violenza presente sul territorio e che si occupa proprio dei maltrattamenti delle donne vittime di violenze domestiche e non solo.