Picchia la mascotte della festa patronale mentre fa foto con i bimbi, poi aggredisce i carabinieri: arrestato Un uomo di 52 anni è stato arrestato ad Altavilla Irpina, nella provincia di Avellino, durante i festeggiamenti per il Santo Patrono locale.

A cura di Valerio Papadia

Follia ieri, martedì 20 maggio, durante i festeggiamenti per il Santo Patrono ad Altavilla Irpina, nella provincia di Avellino: un uomo di 52 anni del posto è stato arrestato dopo aver picchiato la mascotte della festa patronale e dopo aver aggredito i carabinieri. In tarda serata, mentre sul corso principale di Altavilla Irpina si stavano svolgendo i festeggiamenti per San Bernardino, il 52enne – in evidente stato di alterazione psico-fisica, forse dovuto all'abuso di alcol – ha sferrato un pugno a una donna, vestita da mascotte, che era intenta a scattare foto con alcuni bambini.

Alla vista dei carabinieri della locale stazione, intervenuti prontamente sul posto, l'uomo ha iniziato a inveire contro di loro per diversi minuti; nonostante il tentativo dei militari dell'Arma di riportare il 52enne alla calma, l'uomo ha continuato nelle sue condotte violente, cercando di colpirli con dei calci. Soltanto grazie alla prontezza di riflessi dei carabinieri si è evitato il peggio: dopo aver opposto resistenza, il 52enne è stato bloccato e reso inoffensivo, poi è stato tratto in arresto per resistenza, minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al magistrato per essere giudicato con rito direttissimo.