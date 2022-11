Picchia la madre perché si rifiuta di dargli soldi e poi aggredisce due poliziotti: arrestato Un uomo di 27 anni ha aggredito la madre e due agenti in un appartamento di Napoli: per lui sono scattate le manette.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Calci e pugni. E ancora piatti e bicchieri lanciati contro. Un incubo che una donna è stata costretta ad affrontare per diversi minuti riuscendo poi a trovare riparo in camera da letto. Ha rischiato la vita, la madre di un 27enne che nel pomeriggio di ieri, sabato 12 novembre 2022, a Napoli è stata aggredita proprio dal figlio.

Appena è riuscita a nascondersi in camera, ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine. Ha raccontato quanto subito, del litigio avuto fino a qualche minuto prima e ha chiesto loro di intervenire il prima possibile.

Il motivo del litigio

Gli agenti si sono catapultati nell'appartamento del rione Lotto Zero. Hanno trovato il 27enne, di cui non è stata resa nota l'identità, in una stanza e la madre nascosta in un'altra: in base a quanto aveva raccontato la signora durante la telefonata, i due avrebbero litigato perché il primo avrebbe chiesto alla donna del denaro. La madre si sarebbe però rifiutata e il 27enne, per tutta risposta, l'avrebbe aggredita.

L'aggressione ai poliziotti

Appena ha visto le forze dell'ordine, l'uomo ha continuato a dare in escandescenze: ha rivolto ancora insulti alla donna, che intanto era al sicuro in camera, e iniziato a spintonare gli agenti fino a colpirli con un calcio. I poliziotti sono riusciti a fermarlo e per lui sono scattate le manette.

Adesso dovrà rispondere non solo dell'accusa di maltrattamenti in famiglia, ma anche di lesioni e resistenze a pubblico ufficiale. La donna ha poi ricevuto tutte le cure del caso e fortunatamente non versa in gravi condizioni. Nemmeno i poliziotti aggrediti hanno riportato particolari ferite.