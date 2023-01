Picchia la madre, arrestato un 20enne di Giugliano: in casa anche proiettili Un ventenne è stato arrestato a Giugliano per maltrattamenti e minacce verso la madre. In casa trovati anche proiettili dai carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un ventenne di Giugliano in Campania è stato arrestato dai carabinieri per minacce e maltrattamenti nei confronti della madre: il giovane, che avrebbe problemi di tossicodipendenza, è ora in carcere a Poggioreale. Nella sua abitazione sono stati ritrovati anche due proiettili e due bossoli calibro 5,56 da parte dei carabinieri intervenuti. Per la donna è la fine di un incubo dopo anni di maltrattamenti e minacce subite dal figlio. La vicenda è accaduta a Giugliano in Campania, nell'hinterland napoletano.

A chiamare i militari dell'Arma è stata la stessa donna, che si trovava su via Innamorati, in pieno centro a Giugliano. Alla vista di una pattuglia del Nucleo Radiomobile, la donna ha richiamato l'attenzione degli agenti, in lacrime. I carabinieri, a quel punto, le si sono avvicinati e la donna ha spiegato loro di aver bisogno di aiuto, proprio a causa delle minacce subite da parte del figlio. Arrivati a casa della donna, poco distante, i carabinieri hanno trovato il ragazzo, vent'anni appena e con un passato recente di tossicodipendenza, era ancora fuori di sé e nonostante la presenza dei militari dall'Arma ha continuato a minacciare la madre anche davanti a loro. A quel punto è scattato l’arresto, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Le violenze sarebbero avvenute anche in passato, ma mai denunciate dalla donna alle forze dell'ordine. I carabinieri, durante le operazioni che hanno portato all'arresto del ventenne, hanno anche perquisito l'abitazione dove vivevano madre e figlio, dove hanno anche rinvenuto due proiettili e due bossoli calibro 5,56 e subito posti sotto sequestro.