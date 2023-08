Picchia la ex compagna col casco e prende la pistola davanti al figlio di 7 anni La polizia ha arrestato un uomo a Castellammare di Stabia (Napoli): avrebbe picchiato la ex e avrebbe tentato di spararle davanti al figlio di 7 anni.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Avrebbe aggredito la ex compagna davanti al figlio di 7 anni, colpendola con un casco da motociclista e con calci e pugni, e poi avrebbe tentato di tirare fuori una pistola. La situazione non sarebbe degenerata ulteriormente solo grazie alla persona che era con lui e che, notando la manovra, gli avrebbe bloccato la mano. Tutto raccontato in una denuncia che una donna ha sporto presso il commissariato di Castellammare di Stabia (Napoli) e che hanno portato all'arresto dell'ex convivente, raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura locale.

L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, detenzione e porto in luogo pubblico di arma da sparo, lesioni personali pluriaggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare e tentata violenza privata. I fatti denunciati risalirebbero allo scorso 28 luglio, quando la donna avrebbe incontrato l'ex compagno tra le strade di Castellammare di Stabia, nella zona di Traversa Cantieri Metallurgici Italiani. La polizia, intervenuta in seguito a una segnalazione, aveva identificato la donna, che aveva raccontato agli agenti di essere stata aggredita dall'ex.

L'uomo l'avrebbe colpita prima col casco e poi, quando era a terra, con calci e pugni, davanti al loro figlio di 7 anni che inutilmente aveva cercato di fermare la furia del padre. E aveva raccontato della pistola: l'uomo avrebbe tentato di estrarla, ma sarebbe stato bloccato dal suo accompagnatore. Accompagnata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo, la vittima era stata dimessa con prognosi di 7 giorni per le ferite riportate; ai poliziotti aveva raccontato di essere stata già aggredita in passato dall'ex compagno. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e portato nel carcere napoletano di Poggioreale.