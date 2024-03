Picchia la compagna, poi caccia di casa lei e il figlio piccolo in piena notte: 33enne arrestato È accaduto questa notte a Maddaloni, nel Casertano. La donna, vistasi per strada con un bimbo piccolo, in piena notte, ha chiesto aiuto ad alcuni automobilisti e ha allertato i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Prima ha picchiato la compagna; poi, nel cuore della notte, l'ha cacciato di casa, insieme al loro figlio piccolo, di soli 6 anni. Accade a Maddaloni, nella provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 33 anni, originario del Mali, che deve rispondere ora di maltrattamenti in famiglia e percosse continuate.

Nel corso della serata di ieri, come ricostruito dai militari dell'Arma grazie al racconto della donna – una 29enne di origini nigeriane – il 33enne ha aggredito la compagna, colpendola con calci e schiaffi; la donna ha raccontato che episodi del genere erano già accaduti in passato. Poi, in piena notte, l'uomo ha costretto la compagna a fare le valigie e l'ha cacciata di casa, insieme al figlio di 6 anni. La donna, in lacrime e con un bimbo piccolo al seguito, sulla via Nazionale Appia è riuscita a fermare un'automobile con a bordo due giovani, che hanno allertato il 112.

Dopo che la vittima ha formalizzato la denuncia, i carabinieri della stazione di Maddaloni e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia, hanno rintracciato l'uomo violento nell'abitazione della coppia: il 33enne – irregolare sul territorio italiano – è stato così arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.