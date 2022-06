Picchia la compagna incinta, le incendia i vestiti e brucia l’auto di un amico di lei: arrestato Un 45enne è stato arrestato a Casagiove (Caserta): ha aggredito la compagna incinta, ha bruciato i suoi vestiti e ha dato fuoco all’automobile dell’amico da cui si era rifugiata.

A cura di Nico Falco

Ha minacciato ed aggredito la compagna incinta e, quando lei è scappata nell'abitazione di un conoscente, ha dato fuoco ai vestiti nell'armadio e ha bruciato l'automobile dell'altro uomo. È successo a Casagiove, in provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato un 45enne del posto: accusato di resistenza a pubblico ufficiale, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

L'intervento dei militari della stazione di Casagiove questa mattina, 9 giugno, in seguito alla segnalazione del litigio. Quando sono arrivati, i carabinieri hanno trovato l'uomo ancora vicino all'automobile che aveva appena incendiato; il 45enne ha opposto resistenza sia con i militari sia con i vigili del fuoco che, nel frattempo, si erano precipitati sul posto per spegnere le fiamme sulla vettura. Nel corso dei successivi accertamenti i militari hanno rintracciato la donna e hanno così ricostruito quello che era successo poco prima.

La vittima ha raccontato che il compagno, durante una discussione, aveva preso a minacciarla e l'aveva aggredita; lei era fuggita e si era rifugiata nell'appartamento di un conoscente che abita nelle vicinanze, ma l'uomo l'aveva seguita e, dopo aver continuato a inveire contro di lei, aveva incendiato l'automobile. Nel corso dei controlli i militari hanno appurato che, prima di uscire di casa, il 45enne aveva bruciato anche i vestiti della compagna che erano presenti nell'armadio della casa in cui vivono insieme. La donna ha poi raccontato che non si era trattato del primo episodio violento: c'erano stati ripetuti maltrattamenti nel corso del tempo, che non erano stati mai denunciati.