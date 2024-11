Picchia la compagna incinta al terzo mese con un bastone: arrestato un 30enne nel Sannio

video suggerito

Era arrivato a picchiare la propria compagna, incinta al terzo mese, con un bastone: ma i comportamenti violenti nei suoi confronti erano stati numerosi anche in precedenza. Per lui, un 30enne sannita, sono scattate così le manette con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. Questa mattina i carabinieri lo hanno raggiunto su mandato della Procura della Repubblica di Benevento, e portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Tutto è iniziato il mese scorso, quando la donna venne aggredita con un bastone di legno riportando varie lesioni, come un ematoma sottocutaneo in regione frontale destra, e una ferita lacero contusa tra l'anulare e il mignolo della mano destra: segni che i militari dell'Arma videro anche chiaramente al momento dell'arresto in flagranza di reato. Dalle dichiarazioni della donna, e dagli accertamenti dei carabinieri, era poi emerso che non si trattasse di un episodio sporadico, ma che fosse solo l'ultimo di una serie di comportamenti vessatori da parte dell'uomo nei confronti della compagna: minacce fisiche, verbali, perfino di morte, nonché ingiurie verso di lei e davanti al figlio minore della donna. Tutti episodi nati per futili motivi, talvolta mentre l'uomo fosse sotto effetto di alcol, durante i quali non avrebbe esitato ad aggredire la donna a calci, tirandole i capelli e sbattendola addirittura con la testa nel muro. L'uomo, che in passato era già stato condannato per maltrattamenti verso un'altra persona, è stato così arrestato e portato in carcere dai carabinieri: dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna incinta.