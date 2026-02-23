Picchia la compagna e la costringe a prelevare dei soldi al bancomat: 41enne arrestato a Napoli

Un uomo di 41 anni è stato arrestato nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 febbraio dagli agenti della Polizia di Stato a Materdei, quartiere centrale di Napoli: l'uomo, con precedenti di polizia, anche specifici, deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione.

Nella fattispecie, questa notte, i poliziotti del commissariato Vasto-Arenaccia, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti, su disposizione della Centrale Operativa, nell'abitazione del 41enne, dove era stata segnalata una lite domestica.

Giunti sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da una donna, compagna del 41enne, la quale ha riferito loro che, poco prima dell'intervento, era stata aggredita prima verbalmente e poi fisicamente dall'uomo, che l'aveva anche costretta a prelevare dal bancomat una somma di denaro da consegnargli. I poliziotti, dopo aver individuato il 41enne poco distante dall'abitazione, lo hanno tratto in arresto con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione.