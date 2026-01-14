Picchia e violenta la compagna: 41enne arrestato a Giugliano

L’uomo è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, 13 gennaio, dagli agenti della Polizia di Stato. Da quanto è emerso, già in passato il 41enne aveva abusato della compagna.

Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Questi i reati di cui deve rispondere un uomo di 41 anni – di origini rumene e con precedenti di polizia – arrestato a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli, nel pomeriggio di ieri, martedì 13 gennaio, dopo aver picchiato la compagna e aver abusato sessualmente di lei.

Nella fattispecie, i poliziotti del commissariato Giugliano-Villaricca, in seguito a una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un appartamento per la segnalazione di una donna in difficoltà. Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno notato effettivamente la donna e, insieme a lei, un uomo che, alla vista degli operatori, ha tentato di nascondersi in una stanza dell'appartamento; è stato però raggiunto e identificato per il 41enne, poi condotto negli uffici di polizia.

L'uomo aveva già picchiato e violentato la compagna

Dall'attività investigativa effettuata successivamente dai poliziotti è emerso che, poco prima del loro arrivo nell'abitazione, il 41enne aveva aggredito fisicamente la compagna e aveva poi abusato sessualmente di lei; le indagini hanno rivelato che, già in precedenti occasioni, l'uomo aveva aggredito e violentato la donna. Per tali motivi, il 41enne è stato tratto in arresto dagli operatori di polizia.