Picchia e prende a morsi i carabinieri al posto di blocco: denunciato 51enne a Soccavo L’uomo, in evidente stato di alterazione, si è avvicinato ai carabinieri in strada e, dopo averli insultati e minacciati, li ha aggrediti.

A cura di Valerio Papadia

Insulti, minacce, pugni, persino morsi: un uomo di 51 anni è stato denunciato a Napoli dopo aver aggredito improvvisamente i carabinieri. La vicenda nella notte a Soccavo, quartiere della periferia Ovest del capoluogo campano: i carabinieri della compagnia di Bagnoli erano impegnati in un posto di blocco in via Tertulliano quando l'uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, dovuto probabilmente all'assunzione di alcool o droghe, si è avvicinato a loro.

Il 51enne ha cominciato ad inveire contro i militari dell'Arma, poi li ha minacciati. I carabinieri hanno così deciso di intervenire, ingaggiando una colluttazione con il 51enne, riuscendo ad immobilizzarlo con non poca difficoltà. L'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo ed è stato sedato: per lui è scattata una denuncia per resistenza e lesioni a Pubblio Ufficiale.

Durante la colluttazione, infatti, il 51enne non solo ha preso a pugni i carabinieri, ma uno dei militari è stato anche morso nella parte posteriore della coscia destra: per lui sette giorni di prognosi. Anche un altro militare è stato medicato in ospedale e ha riportato ferite giudicate guaribili in 5 giorni.