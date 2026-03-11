Piazza Plebiscito, cade una pietra dal colonnato della Basilica di San Francesco da Paola

Una pietra si è staccata dal lato delle rampe Paggeria, arrivano i carabinieri: chiuso il passaggio delle auto, non ci sono feriti.

Paura in Piazza del Plebiscito, dove questo pomeriggio è caduta una pietra dal colonnato della Basilica di San Francesco da Paola. I carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in breve tempo per la messa in sicurezza della zona. Non ci sono feriti: chiuso temporaneamente il transito veicolare sul lato della rampe Paggeria, dove è avvenuto il distacco.

Fortunatamente, il distacco è avvenuto in un momento dove non vi erano auto o pedoni di passaggi. La zona infatti è perennemente frequentata da turisti e da residenti a tutte le ore del giorno. Le rampe della Paggeria si trovano sul lato sinistro di Piazza del Plebiscito (avendo la Basilica di San Francesco da Paola di fronte), ovvero il lato verso Palazzo Salerno, e dunque il mare. Il nome deriva appunto dal fatto che vi si trovasse l'antica paggeria, ovvero le residenze dei paggi di corte, avendo a pochi passi il Palazzo Reale che "chiude" il grande Foro ideato da Gioacchino Murat prima e poi completato dai re delle Due Sicilie dopo la Restaurazione, e che trae il nome dal Plebiscito con cui il Regno si unì al resto d'Italia tenutosi il 21 ottobre del 1860 in tutto il meridione.