Piazza Municipio, dopo il Pulcinella di Pesce, arriva la Vagina: la provocazione dell’attivista

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una enorme vagina accanto al Pulcinella di Gaetano Pesce, l'opera in piazza del Municipio a Napoli. L'idea è stata dell'attivista milanese Cristina Donati Meyer, che quest'oggi è arrivata a Napoli per installare la sua opera accanto a quella che, per settimane, ha fatto discutere mezza Italia. Un'opera che nasce come "contestazione" e "risposta femminista" all'opera del maestro Gaetano Pesce. In tanti, turisti e cittadini, se la sono letteralmente ritrovata davanti questa mattina, e praticamente tutti hanno immortalato questa installazione che, tuttavia, non resterà a lungo: non essendo un'opera autorizzata dal Comune, con ogni probabilità verrà rimossa già nelle prossime ore. Un gesto che però resterà altamente simbolico, viste anche tutte le discussioni che l'opera di Pesce suscitò dopo l'installazione.

Il Pulcinella sarà smontato entro il 20 dicembre

In ogni caso, anche per il Pulcinella di Gaetano Pesce stanno per giungere i titoli di coda, perché il 19 dicembre sarà il suo ultimo giorno in piazza Municipio. Poi, il 20, inizierà lo smontaggio per lasciare spazio ad un nuova opera, sulla quale non si sa ancora nulla: la piazza, dunque, non resterà vuota durante il periodo natalizio. Negli scorsi giorni poco distante è stato montato invece l'albero di Natale con la carrozza trainata dalle renne, che resterà per le festività natalizie ad addobbare la piazza in attesa di una nuova opera d'arte che prenderà il posto del Pulcinella di Pesce. Sarà la quarta opera dopo i Lupi di ferro dell'artista cinese Liu Ruowang, la Venere degli Stracci di Pistoletto e, appunto, il Pulcinella di Gaetano Pesce.