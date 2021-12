Trasporto pubblico a Napoli

Piazza del Plebiscito senza cantieri dopo 4 anni torna all’antico splendore Sopralluogo in piazza dell’assessore Edoardo Cosenza, accompagnato dall’ex assessore di De Magistris, Mario Calabrese.

A cura di Pierluigi Frattasi

Piazza del Plebiscito liberata dai cantieri della metropolitana Linea 6 dopo 4 anni di lavori. Ecco come si presenta la piazza più famosa di Napoli questa mattina, 23 dicembre 2021. Dove fino a due giorni fa c'erano i pannelli e le transenne dei cantieri, oggi sorge una griglia, che nei prossimi mesi sarà coperta con un'opera d'arte. La piazza sarà ultimata con le ultime rifiniture entro maggio. Ieri, il sopralluogo dell'assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza, della giunta Manfredi, accompagnato dall'ex assessore della giunta De Magistris, Mario Calabrese, e dal direttore tecnico del Comune Serena Riccio, per la rimozione del cantiere. Sulle griglie che danno accesso alla camera di ventilazione della metro Linea 6, stazione Monte di Dio-via Chiaia, non sarà possibile tenere eventi. Le grate dovranno essere lasciate libere per motivi di sicurezza, come avviene anche a piazza Dante.

Cosenza: "Finalmente un cantiere che si chiude"

"Ecco la famosa griglia – il commento di Cosenza sul suo profilo social, corredato da una foto della grata – questo è tutto.La presa d'aria del cunicolo per la Linea 6. Finalmente un cantiere che si chiude. In accordo con la Soprintendenza inseriremo una griglia finale, nei prossimi mesi, con un disegno architettonico ad hoc.Ma il cantiere finalmente scompare.Un piacere fare l'ultimo sopralluogo con l'amico e collega Mario Calabrese che tanto ha combattuto per questa assurda vicenda". La piazza resterà quindi libera dai cantieri per tutta la durata delle feste di Natale e Capodanno. Le griglie del metrò Linea 6, poi, saranno coperte con un'opera d'arte, per realizzarla, dopo le feste, ci vorranno altri 5 mesi. Una scelta condivisa con la Soprintendenza. Il progetto prevede la sovrapposizione di una struttura superficiale di finitura ‘artistica’ a quota suolo, che riproduce il disegno della pavimentazione della piazza attraverso un suggestivo effetto ottico, saldata su una griglia strutturale di tipo ‘keller’ opportunamente dimensionata per il transito di carichi pesanti.