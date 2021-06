Arrivano le griglie della metro Linea 6 in piazza del Plebiscito. I lavori per la camera di ventilazione che servirà la stazione di Monte di Dio-via Chiaia sono ormai ultimati. Le tre grate che sono state installate all’interno dell’emiciclo della piazza, poco distanti dal porticato della Basilica di San Francesco di Paola, sul lato destro, fungono da punto di accesso per l’intervento dei tecnici e delle squadre di emergenza, come i vigili del fuoco, in caso di necessità, e non potranno essere ostruite durante le manifestazioni, come i concerti, analogamente a quanto disposto anche per altre griglie del metrò, come quelle che si trovano in piazza Dante, la cui occupazione è appunto vietata durante i concerti.

Le manifestazioni si potranno al centro piazza

Ma il disagio per gli show in piazza sarà minimo, in quanto le grate sono di piccolissime dimensioni e non interferiranno con le manifestazioni, che potranno continuare a svolgersi nella parte centrale dell’emiciclo, con i mezzi di soccorso alle spalle dell’eventuale palco che potranno essere posizionati sul lato sinistro. Una griglia di maggiori dimensioni si trova, invece, in corrispondenza dell’ingresso del Palazzo della Prefettura, sempre a bordo piazza. La realizzazione delle griglie del metrò in piazza del Plebiscito, area vincolata dalla Soprintendenza suscitò molte polemiche da parte di comitati e associazioni. Il Comune di Napoli ha condotto studi approfonditi, evidenziando che in piazza esistono già griglie e chiusini.

I lavori della Linea 6 a Chiaia slittati a dicembre

La linea 6 è chiusa ormai da quasi 8 anni, dopo il crollo alla Riviera di Chiaia. La riapertura è potrebbe slittare al 2022. I lavori nella zona de La Torretta sono stati prorogati fino alla fine del 2021. Al momento si stanno ristrutturando le stazioni Mostra, Augusto, Lala e Mergellina. Alcune di queste nel corso degli anni sono state infatti vandalizzate. Mentre Arco Mirelli-Repubblica dovrebbe essere ultimata subito dopo l’estate.