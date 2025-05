video suggerito

Piazza Bellini, si arrampica sulla chiesa del Seicento e la imbratta con vernice azzurra. Tifoso del Napoli nato a Milano denunciato Napoli, nella centralissima piazza Bellini uomo denunciato dopo essersi arrampicato su una chiesa per imbrattarla. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Serie A 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una di quelle storie che accadono in un giorno in cui tutto sembra possibile: tifoso del Napoli nato a Milano, 49 anni: trova la forza per arrampicarsi sui pali di una chiesa del Seicento in piazza Bellini, un luogo di culto purtroppo ridotto in condizioni pietose, la chiesa di San Giovanni Battista delle monache, e imbrattarla con vernice azzurra, proprio sotto il crocifisso. La "performance" viene notata da carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che interrompono "l'opera d'arte" e lo denunciano.

La chiesa di San Giovanni, originaria del 1673 (la facciata risale al secolo successivo) è stata neglil anni funestata da vari problemi. Nel 1930, dopo un terremoto, venne restaurata; negli anni Settata sostanzialmente svuotata. Il terremoto del 1980 fece il resto: ulteriormente aggravate le condizioni statiche.