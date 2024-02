Piazza degli Artisti pedonale, Cozzolino: “Le transenne restano. Il problema sono dehors a via Giordano” Clementina Cozzolino, presidente della V Municipalità, a Fanpage.it: “Il dispositivo di traffico in piazza degli Artisti resta. Nessuna criticità evidenziata dai pompieri. Ma i dehors a via Luca Giordano e via Scarlatti possono essere un problema: troppo ingombranti” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

“Su piazza degli Artisti intendiamo mantenere l'attuale dispositivo di traffico. La piazza non è chiusa. I mezzi di soccorso possono passare. Abbiamo contattato il Comando dei Vigili del Fuoco sull'episodio accaduto ieri e ci ha detto che non sono emerse criticità legate al dispositivo di traffico. Nella piazza non abbiamo elementi fissi che ostacolano il transito dei mezzi di soccorso. Ci sono situazioni più pesanti, invece, in via Luca Giordano e via Scarlatti, dove è evidente che ci sono dei dehor abbastanza ingombranti. Alcuni occupano metà della carreggiata. Su questo bisogna fare un tavolo di confronto”.

A parlare a Fanpage.it è Clementina Cozzolino, presidente della V Municipalità Vomero-Arenella. Ieri mattina, come si vede in un video ripreso dai cittadini della zona, un'autopompa dei vigili del fuoco è stata costretta a fermarsi in piazza degli Artisti per poter passare all'interno dell'area recentemente pedonalizzata. Nelle immagini si vede un pompiere scendere dal mezzo per spostare la transenna, consentire il passaggio dell'autopompa e poi risalire velocemente, con il mezzo ripartito immediatamente a sirene spiegate.

Vigili del Fuoco aprono le transenne in piazza degli Artisti al Vomero / foto Fanpage.it

Presidente Cozzolino, cosa è accaduto poi?

Abbiamo contattato il Comando e anche l'unità di emergenza dei Vigili del Fuoco e non sono emerse criticità legate al dispositivo di traffico. Voglio rassicurare tutti i residenti. Ai vigili del fuoco abbiamo ribadito la disponibilità della Municipalità ad un tavolo, laddove emergessero delle criticità. Ma non solo su piazza degli Artisti, ma anche via Luca Giordano, via Scarlatti, via Alvino, via Kerbaker e altre strade complicate del Vomero. In via Luca Giordano, per esempio, ci sono i dehors posizionati che non si possono spostare in caso di emergenza. Se in piazza degli Artisti fosse emersa qualche problematica connessa alla sicurezza avremmo rimosso le transenne.

Quindi manterrete il dispositivo di traffico con la pedonalizzazione?

Sì. La piazza non è chiusa. I mezzi di soccorso possono passare. Non abbiamo dispositivi fissi che ostacolano il transito dei mezzi di soccorso. Ci sono situazioni più pesanti in altre strade del Vomero, invece, come detto. A via Scarlatti abbiamo avuto un incendio di un gazebo recentemente. È avvenuto nelle ore serali e quindi la strada non era trafficata. Ma se fosse accaduto di giorno con le persone che camminano per le vie dello shopping e i mezzi che caricano e scaricano, cosa sarebbe successo? La questione va posta agli uffici centrali. D'altra parte, ci sono problemi di traffico in tante strade. Basti pensare a via Cifariello, via Belvedere, Vico Caccioppoli.

Su piazza degli Artisti diversi esponenti politici chiedono una riflessione sulla pedonalizzazione. Che ne pensa?

La piazza appartiene alla viabilità secondaria ed è quindi di pertinenza della Municipalità. Noi siamo disponibili al confronto. Va fatto un tavolo a livello centrale su piazza degli Artisti, anche perché va rivista la viabilità complessiva del Vomero. Va fatto un ragionamento sereno con gli uffici viabilità sia a livello centrale che periferico.