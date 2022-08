Piantonato in ospedale l’uomo che ha sparato alla moglie e si è barricato in casa a Bacoli È piantonato in ospedale l’80enne di Bacoli (Napoli) che ieri ha sparato alla moglie; stanato con una irruzione dopo 12 ore, è in arresto per tentato omicidio.

A cura di Nico Falco

Bacoli, carabinieri davanti all’abitazione dell’80enne (foto Gaia Martignetti–Fanpage.it)

È piantonato in ospedale, in stato di arresto, Michele Costigliola, l'80enne di Bacoli che ieri mattina ha sparato alla moglie, la 77enne Rosaria Emanato, e si è barricato nella sua abitazione di Bacoli, in provincia di Napoli. L'uomo è stato arrestato soltanto intorno alle 22, quando i carabinieri, che per quasi 12 ore erano rimasti davanti all'abitazione di via Carlo Vanvitelli, strada parallela di via Terme Romane, hanno fatto irruzione con un ariete e hanno sfondato la porta.

Spara alla moglie e si barrica in casa a Bacoli

La moglie, soccorsa subito dopo il ferimento, era stata trasportata ieri mattina al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli; raggiunta da due proiettili di piccolo calibro al fianco, era stata ricoverata in prognosi riservata ma i medici avevano escluso il pericolo di vita. L'80enne, ancora armato, si era chiuso in casa e più volte è uscito sul balcone ed è apparso sul punto di arrendersi, salvo poi fare rientro; per le operazioni è stato fatto arrivare un negoziatore del Comando Provinciale di Napoli, mentre l'area è stata circoscritta e messa in sicurezza con l'intervento dei carabinieri dell'Aliquota Pronto Intervento (Api), che alle 22 hanno proceduto con l'irruzione.

L'irruzione dopo trattativa di 12 ore

Costigliola, stanco e visibilmente provato, si è arreso senza opporre resistenza ed è stato portato in ospedale, in stato di arresto con l'accusa di tentato omicidio. In queste ore sono in corso accertamenti sulle condizioni psicofisiche: gli esiti delle visite saranno fondamentali per stabilire se per l'uomo verranno disposti i domiciliari o se invece si apriranno le porte del carcere; quest'ultima opzione potrebbe venire considerata anche per le minacce di suicidio. I motivi del ferimento sono ancora al vaglio degli investigatori; l'80enne potrebbe avere sparato alla moglie al culmine di un litigio.