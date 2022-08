Spara alla moglie e si barrica in casa, carabinieri fanno irruzione e lo arrestano Dopo quasi 12 ore in cui hanno provato a farlo ragionare, i carabinieri hanno fatto irruzione e hanno arrestato l’80enne che, questa mattina, ha sparato alla moglie e si è poi barricato in casa a Bacoli, nel Napoletano.

A cura di Valerio Papadia

I carabinieri sul posto (Foto: Fanpage.it)

Le hanno provate tutte per farlo ragionare ma, dopo 12 ore di negoziati andati a vuoto, i carabinieri hanno fatto irruzione e hanno arrestato l'uomo di 80 anni che, questa mattina, a Bacoli, nella provincia di Napoli, ha sparato alla moglie e si è poi barricato in casa. Temendo che potesse commettere un altro gesto sconsiderato, facendo male a qualcun altro oppure a sé stesso, questa mattina sul posto è intervenuto un carabiniere negoziatore del Comando Provinciale di Napoli, che ha cercato di farlo ragionare. L'opera di convincimento dei militari dell'Arma è andata avanti per tutta la giornata fino a quando, questa sera, dopo circa 12 ore di negoziati, i carabinieri hanno fatto irruzione e hanno arrestato l'80enne.

Poco prima dell'intervento risolutivo dei carabinieri, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, su Facebook, ha così commentato l'accadimento: "In queste ore di grande apprensione, e di profondo dolore, la comunità di Bacoli si stringe forte alla nostra concittadina, Rosaria Emanato, che è fuori pericolo di vita. Ai figli, ed alla famiglia tutta. Ringrazio i Carabinieri, la Polizia Municipale, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e quanti, da stamane, sono impegnati in prima linea per affrontare una vicenda triste. E che, ci auguriamo tutti, possa concludersi al meglio. Adesso è il momento del silenzio".

La donna è stata colpita da due proiettili: ricoverata in prognosi riservata

Questa mattina, lunedì 22 agosto, per motivi che sono ancora in corso di accertamento, l'80enne ha impugnato la pistola e ha sparato contro la moglie, una donna di 77 anni, che è stata raggiunta da due proiettili. Stando a quanto si apprende, l'uomo ha sparato alla moglie all'esterno dell'abitazione, in via Carlo Vanvitelli, strada parallela di via Terme Romane: la donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è ricoverata in prognosi riservata; la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo aver sparato alla moglie, ancora armato, l'80enne si è barricato in casa: sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli e, successivamente, come detto, anche il negoziatore del Comando Provinciale di Napoli. L'uomo, nel corso della giornata, si è più volte affacciato sul balcone dell'abitazione ed è sembrato sul punto di arrendersi, ma poi ha sempre fatto marcia indietro ed è tornato in casa. Dopo circa 12 ore, i militari dell'Arma hanno fatto irruzione in casa e lo hanno preso.