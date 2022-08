Spara alla moglie e si barrica in casa a Bacoli, interviene il negoziatore Un 80enne ha sparato alla moglie e si è barricato in casa a Bacoli (Napoli); la donna non è in pericolo di vita. Sul posto un negoziatore dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Bacoli, carabinieri davanti all’abitazione dell’80enne (foto Gaia Martignetti–Fanpage.it)

Un 80enne ha sparato due colpi di pistola contro la moglie e si è barricato nella sua abitazione di via Terme Romane. È successo questa mattina a Bacoli, in provincia di Napoli. L'operazione è ancora in corso: è intervenuto un carabiniere negoziatore del Comando Provinciale di Napoli che, in queste ore, sta cercando di convincere l'uomo ad uscire e a gettare l'arma.

La donna, 77 anni, secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata ferita all'esterno dell'abitazione; è stata soccorsa e accompagnata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stata ricoverata in prognosi riservata; raggiunta da due proiettili di piccolo calibro, non è in pericolo di vita. Subito dopo il ferimento l'80enne sarebbe rientrato in casa e avrebbe chiuso la porta a chiave, ancora armato. Ancora ignoti i motivi del ferimento, che potrebbe essere l'epilogo di una discussione tra i coniugi. Sul posto sono presenti anche i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. Non è ancora chiaro se la pistola fosse detenuta legittimamente.