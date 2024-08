video suggerito

Piantagione di marijuana scoperta con l’elicottero, denunciata famiglia a Caivano I militari hanno trovato 50 piante di marijuana alla periferia di Caivano (Napoli), sequestrati 31 chili di cannabis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Poche centinaia di metri dal centro abitato di Caivano (Napoli), in un'area di campagna piuttosto isolata, lontano dalla strada: un posto ideale per metter su una piantagione di marijuana. Al riparo da occhi indiscreti, a meno che lo sguardo non arrivi dall'alto: i carabinieri l'hanno notata nel corso di uno sopralluogo della zona con un elicottero. Sotto chiave sono finite decine di chili di cannabis e la denuncia a piede libero è scattata per 9 persone, l'intero nucleo familiare proprietario del terreno.

La piantagione era in via delle Rose, traversa del Corso Umberto I che, dopo aver attraversato parte del centro di Caivano, conduce verso un'enorme area coltivata al confine con Acerra. La droga era in questo ultimo tratto, nella zona di campagna, ed è stata trovata grazie al supporto dei militari del Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano, che hanno partecipato alle operazioni di monitoraggio del territorio condotte dai colleghi della Compagnia di Caivano.

Complessivamente sono stati rimossi 50 fusti, alti tra i 2 e i tre metri, in piena fioritura e pronti per la raccolta, e sono stati sequestrati 31 chili di cannabis. Nei pressi del campo è stato trovato un piccolo locale di lamiere dove erano depositati alcuni fasci per l'essiccazione.