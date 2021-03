Ha compiuto una rapina ai danni della biglietteria della stazione Circumvesuviana di Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, ma è stato arrestato grazie all'intervento di un carabiniere libero dal servizio, che ha assistito al reato dal balcone della sua abitazione: in manette è finito un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine. Il militare dell'Arma, in forza al Nucleo Radiomobile della compagnia di Sorrento, si trovava sul balcone del suo appartamento quando ha sentito delle grida e poi ha visto un uomo uscire di corsa dalla stazione della Circumvesuviana. Intuendo si fosse trattato di una rapina, il carabiniere ha continuato a seguire il percorso del malvivente, grazie alla sua posizione privilegiata, e nel frattempo ha allertato i colleghi.

Sul posto sono arrivate due pattuglie dell'Arma che, grazie alle indicazioni telefoniche del collega, sono riusciti a rintracciare e bloccare il rapinatore. I militari hanno così ricostruito quanto era appena accaduto: il 24enne aveva fatto irruzione nella biglietteria della stazione e, dopo aver scaraventato in terra l'addetta con una gomitata, era riuscito ad allontanarsi con circa 200 euro in contanti; il denaro è stato recuperato e restituito alla stazione Eav. I carabinieri hanno accertato che il 24enne, poco prima, aveva tentato altre due rapine nei confronti di altrettante donne. Per il 24enne invece, come detto, sono scattate le manette per rapina: dopo le formalità di rito, come disposto dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, il 24enne è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.