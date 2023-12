Petardo esplode a Bagnoli, danneggiati scooter e auto in sosta: il fumo invade il quartiere L’esplosione nella tarda serata di ieri, mercoledì 13 dicembre, in via Girolamo Cerbone. In tanti hanno visto il fumo generato dalla deflagrazione.

A cura di Valerio Papadia

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momenti di paura nella tarda serata di ieri, mercoledì 13 dicembre, a Bagnoli, quartiere della periferia occidentale di Napoli: un petardo, verosimilmente illegale, è esploso in via Girolamo Cerbone, in prossimità del ponte della metropolitana, danneggiando un'automobile e uno scooter che erano parcheggiati in strada.

La moto era stata rubata lo scorso gennaio

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Bagnoli, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e dato il via agli accertamenti: dalle prime risultanze, i militari hanno rilevato che lo scooter danneggiato era stato rubato lo scorso mese di gennaio. Sono in corso indagini per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

L'esplosione è stata notata da molti residenti nel quartiere di Napoli Ovest: il fumo che si è sollevato dopo la deflagrazione del petardo, infatti, è stato avvistato da tanti che, spaventati, hanno pubblicato le foto sui social network, chiedendosi cosa fosse accaduto.