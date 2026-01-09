Petardi lanciati contro un randagio: il gattino ha perso una zampa e la coda, è ricoverato

Il gatto operato. Foto Facebook / Francesco Emilio Borrelli

Sta meglio il gatto rosso di Volla rimasto ferito da alcuni petardi che gli sarebbero stati lanciati contro nei giorni scorsi. Il povero felino ha perso una zampa e la coda, ma per qualche giorno non si è fatto avvicinare da nessuno, rischiando di morire senza cure mediche adatte. Alla fine, una ragazza è riuscito a recuperarlo e lo ha affidato ad una associazione che si è occupata delle spese per il ricovero. Il gattino è stato operato e sta meglio, e si trova ora ricoverato alla clinica Bosco di Portici, sempre in provincia di Napoli. I volontari hanno lanciato un appello al sindaco di Volla per "avere tutela come gattare che si prodigano per il bene degli animali, ma che ogni giorno devono lottare con cittadini senza cuore, auto che sfrecciano e investono i nostri amati gatti e padroni di pitbull che lasciano i loro cani girovagare per il paese", si legge in un appello inviato a Francesco Emilio Borrelli, deputato per l'Alleanza Verdi Sinistra.

"Ricordiamo a tutti che gli animali liberi sono responsabilità del sindaco, non possono essere maltrattati soprattutto se fanno parte di una colonia, la pena è una bella denuncia penale", spiega l'associazione animalista Free CODA on the Road to Arms, "Non vogliamo si arrivi a tanto, invitiamo quindi tutti gli abitanti della zona a fare la loro parte dopo che qualcuno di loro ha voluto liberarsi di un povero gatto randagio indifeso". Si indaga intanto per individuare i responsabili del lancio di petardi contro il gatto, che al momento si trova ancora ricoverato in ospedale a Portici.