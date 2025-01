video suggerito

Pescava pesci spada troppo piccoli: multa da 16mila euro a Torre del Greco Un pescatore di frodo di Torre del Greco (Napoli) è stato multato dalla Guardia di Finanza: sulla barca aveva esemplari di pesci spada piccoli secondo le norme sulla pesca.

A cura di Nico Falco

I pesci spada sequestrati dalla Guardia di Finanza a Torre del Greco (Napoli)

Quegli esemplari erano sotto misura, troppo piccoli per essere pescati: dovrà pagare 16mila euro di sanzione l'uomo sorpreso su un natante da diporto nelle acque di Torre del Greco, in provincia di Napoli, mentre trasportava sette pesci spada che pesavano complessivamente 30 chili. Il controllo, effettuato dalla motovedetta del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli in servizio “117”, si inquadra nelle attività di polizia economico finanziaria volte a tutelare le aree marine.

Le norme prevedono che i pesci spada non possono essere pescati se di lunghezza inferiore ai 125 centimetri o di peso inferiore ai 25 chili; nel caso specifico il peso complessivo era di 30 chili, quindi molto più basso del limite indicato, e i pesci non superavano i 50 centimetri di lunghezza; il danno alla fauna marina è ingente se si considera che un esemplare adulto può arrivare a pesare oltre tre quintali. Gli esemplari, sequestrati, sono stati esaminati dall'Asl Napoli 1 Centro e, una volta appurati che erano adatti al consumo umano, sono stati devoluti in beneficenza a una parrocchia che accoglie giornalmente bisognosi e senzatetto. Il responsabile della pesca di frodo, originario di Torre del Greco, è stato sanzionato amministrativamente per 16mila euro e gli è stata sequestrata l'attrezzatura.