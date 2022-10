Personaggi Disney sui muri e sui negozi della città. Il sindaco: “Abbelliamola insieme” Accade a Calvizzano, nella provincia di Napoli, dove il sindaco Giacomo Pirozzi ha invitato la cittadinanza a suggerire i prossimi soggetti da ritrarre sui muri della città e sulle saracinesche dei negozi.

A cura di Valerio Papadia

I personaggi dei cartoni e dei fumetti Disney, tanto amati dai bambini, sui muri e sulle saracinesche dei negozi della città. Accade a Calvizzano, nella provincia di Napoli, dove il sindaco Giacomo Pirozzi ha reso noto l'iniziativa intrapresa dall'amministrazione comunale. "Abbiamo realizzato sulle prime saracinesche e pareti disponibili queste bellissime scene dei cartoni della Walt Disney. Guardate che effetto. Finalmente le nostre strade prendono colore. E con delle serrande e delle pareti rivitalizzate a trarre beneficio è soprattutto il decoro urbano. Realizziamo tutto questo a pochi passi dalla scuola elementare Diaz. Così i più piccoli prima di entrare in classe potranno ammirare i personaggi che spesso vedono in tv e che, in alcuni casi, diventano dei simboli della propria infanzia" ha scritto sui social il primo cittadino.

"È un’operazione che portiamo avanti da diversi mesi e che adesso sta iniziando a produrre gli effetti sperati. Molti commercianti e proprietari hanno superato lo scetticismo della prima ora e stanno iniziando a credere realmente che attraverso queste opere si possa dare un volto nuovo al paese. Le disponibilità stanno aumentando e giungono oltre che da Via Diaz anche per le saracinesche collocate sul Corso Conte Mirabelli" ha scritto ancora il sindaco.

Il sindaco ai cittadini: "Suggeriti i prossimi soggetti da ritrarre"

Pirozzi, poi, ha chiesto partecipazione ai cittadini, chiedendo a loro di suggerire, attraverso i social, i prossimi soggetti da ritrarre su altri muri e saracinesche della città. "L’obiettivo è quello di riprodurre scene di film e/o commedie teatrali partenopee celebri in tutto il mondo grazie al contributo del grande Totò, di Eduardo De Filippo, di Sophia Loren, di Massimo Troisi e di tanti altri ancora. Ora vi invito a suggerirci quali possano essere le immagini, gli scatti, i fermi immagine dei film o delle opere teatrali famose che tanto ci hanno fatto ridere o emozionare, in modo tale da riprodurle in maniera esatta, con il contributo degli artisti".