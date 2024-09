video suggerito

Perseguita l'ex moglie e la minaccia di morte davanti alla scuola dei figli: 47enne arrestato a Chiaia L'uomo perseguitava l'ex moglie da qualche tempo. Questa mattina, il 47enne ha atteso che la donna accompagnasse i figli a scuola e l'ha minacciata di morte: rintracciato dai carabinieri, è stato arrestato.

A cura di Valerio Papadia

Dopo la separazione, ha cominciato a perseguitare l'ex moglie, pedinandola e minacciandola, anche davanti ai figli piccoli. Poi, questa mattina, venerdì 13 settembre, si è appostato all'esterno della scuola dei bimbi, nel quartiere Chiaia, a Napoli, e ha atteso che la donna li accompagnasse per minacciarla nuovamente: così, un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri.

La donna ha fotografato l'ex marito mentre la minacciava

Come detto, questa mattina il 47enne ha aspettato che l'ex moglie accompagnasse i figli a scuola. Poi, si è avvicinato alla donna e ha cominciato ad insultarla, minacciandola anche di morte. Poco prima che l'ex marito si allontanasse, però, la donna è riuscita a fotografarlo con il cellulare e si è rivolta ai carabinieri.

Sul posto sono giunti i militari della stazione Quartieri Spagnoli che, anche in base alle denunce precedenti nei suoi confronti, hanno rintracciato il 47enne e lo hanno arrestato in differita; l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.