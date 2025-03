video suggerito

Non accetta il licenziamento e aggredisce l'ex datore di lavoro con le forbici: 50enne arrestata nel Casertano La donna era stata licenziata lo scorso primo gennaio e, da allora, perseguitava con minacce e aggressioni l'ex datore di lavoro, fino all'ultimo episodio che, nella giornata di ieri, ha portato al suo arresto.

A cura di Valerio Papadia

Da circa tre mesi, ormai, non riusciva a rassegnarsi al suo licenziamento e aveva così cominciato a minacciare e aggredire sistematicamente il suo ex datore di lavoro, fino all'ultima aggressione scattata ieri, martedì 18 marzo, che ha fatto scattare l'arresto: in manette è finita una donna di 50 anni a San Marco Evangelista, nella provincia di Caserta, che ha aggredito il suo ex datore di lavoro con un paio di forbici.

L'episodio di ieri è soltanto l'ultimo di una lunga serie di comportamenti persecutori messi in campo dalla 50enne – di origini cinesi, irregolare sul territorio italiano – da quando, lo scorso primo gennaio, era stata licenziata per giusta causa. Da allora, la 50enne ha quasi quotidianamente minacciato e aggredito l'ex datore e gli ex colleghi di lavoro a tal punto che, più volte nel corso di questi tre mesi, i carabinieri della stazione di San Nicola la Strada sono dovuti intervenire sul posto per allontanare la donna, che infastidiva i clienti.

Più volte, inoltre, la 50enne avrebbe danneggiato gli involucri esterni dei prodotti messi in vendita e, in una occasione, avrebbe occupato un'area destinata al ristoro dei dipendenti, di fatto impedendovi l'accesso. Tali comportamenti sono andati avanti fino a ieri, quando, come detto, la donna ha minacciato e aggredito l'ex datore di lavoro con delle forbici: bloccata dai carabinieri, la 50enne è stata arrestata per atti persecutori e portata nel carcere napoletano di Secondigliano.